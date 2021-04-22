Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Turgut, sabah saatlerinde işe giderken bir tanıdığının aracıyla karşılaştı. Araca davet edilen Turgut, koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken, cep yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce takla atarak yola savruldu. Ağır yaralanan yaralı Fikri Turgut çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.