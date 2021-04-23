Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul limanına kayıtlı Görgülü isimli tekne ile Gemlik sahiline tur atan M.B. (54) ile E.K. (56) motorlarının arıza yapmasından dolayı sürüklenmeye başladı. Tekneyi tamir etmek isteyen arkadaşlar, başaramayınca küçük botla biri ayrılarak yardım getirmeye gitti. Ancak sahile olan uzaklığı kestiremeyen 2 kafadar, kısa süre sonra 158 Alo Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanlığı’na bağlı ekiplerde ilk olarak tekneden ayrılan kişiye ulaştı.

Bot ile denizin ortasında kalan kişiyi Sahil Güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra teknenin yanına hareket etti. Teknenin yanına varan ekipler, ilk olarak botun su alan kısmını onardı. Daha sonra tekne yedeklenerek en yakın liman olan Armutlu balıkçı barınağına çekildi. 2 arkadaş, teknelerini batmaktan kendilerini ise ölümden kurtaran ekiplere teşekkür etti.