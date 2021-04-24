Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30