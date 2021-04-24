Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Burç Caddesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde bir iş yerinin camı kırılarak 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih hırsızlığı meydana gelendi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 38 adet güvenlik kamerası ve 45 saat kamera kaydı izlenerek hırsızlık suçunu A.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince 130 parça çalıntı malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın iş yerinin camını kırarak içeri girmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



A.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.