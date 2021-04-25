Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde ve Hurdacılar Sitesinde iki depoda kaçak ürün olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine depolara yapılan eş zamanlı baskında 7 milyon 360 bin kaçak makaron ve 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.