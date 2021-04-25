Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 19119 sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Alacak verecek kavgası: 3 yaralı
25.04.2021 - 14:44 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 19119 sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : adıyaman,kavga,
785523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785523.aspx
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