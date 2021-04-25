Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 19119 sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.