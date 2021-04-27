Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaptırmış olduğu okullarla ve hayır işleri ile anılan TBMM 21. Dönem DSP’den Eskişehir milletvekili seçilen Av. Mehmet Mail Büyükerman, 93 yaşında hayatını kaybetti. Büyükerman’ın cenazesinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Gümülcine Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.