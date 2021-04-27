Eskişehir’de yaptırmış olduğu okullarla ve hayır işleri ile anılan TBMM 21. Dönem DSP’den Eskişehir milletvekili seçilen Av. Mehmet Mail Büyükerman, 93 yaşında hayatını kaybetti. Büyükerman’ın cenazesinin 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Gümülcine Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
Eski milletvekili Av. Mail Büyükerman hayatını kaybetti
27.04.2021 - 15:19 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Eskişehir Milletvekili Av. Mehmet Mail Büyükerman hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Av. Mail Büyükerman,
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