Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

Tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyorlar

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul'u terk ediyor. İstanbul'da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi.