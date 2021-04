Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tam kapanma kararından sonra otobüs terminallerinde yoğunluklar oluştu. Tam kapanma süreci Ramazan Bayramını da içine alacağından dolayı bayramı memleketlerine geçirmek isteyen vatandaşlar şehirlerarası otobüs biletlerini tükettiler. Memleketlerine gitmek için İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminallerine giden vatandaşlar yoğunluk oluştururken, terminal çalışanları bu yoğunluğun yarın sona ereceğini belirtti.

"Erken gitmek zorunda kaldım"

Kısıtlama dolayısıyla yolculuğunu erkenden yaptığını belirten Ecem Ataman, "Ramazan Bayramı nedeniyle Bursa’ya gidiyorum. Zaten gidecektim bayram için, kısıtlama gelince biraz daha erken gitmek zorunda kaldım. Vakalar çok artmıştı. Umarım kısıtlama salgını önlemiş olur, azalmış olur. Kısıtlamalar da uzun zaman oldu herkes sıkıldı bir an önce bitmesini umuyoruz. Dikkat etmeyen çok fazla insan var keşke herkes biraz daha dikkatli olsa ve bir an önce bitse. Maskeyi insanlar düzgün takarsa iyi olur, elleri yıkamaya dikkat edelim. Bir an önce salgının bitmesini istiyoruz. O yüzden herkes üzerine düşeni yaparsa yaparsa çok seviniriz" dedi.

"2 gündür aşırı bir yoğunluk var"

Terminalde 2 gündür aşırı yoğunluk olduğunu belirten terminal çalışanı Barış Başut, tam kapanmanın 17 gün değil daha uzun süreyle uygulanması gerektiğini ifade etti. Başut, “15 senedir yolcu-personel karşılama işinde çalışıyorum. Tam kapanmadan dolayı son 2 gündür aşırı bir yoğunluğumuz var. Biletler tükenmiş durumda, ek seferler tükenmiş durumda. Yarına kadar da böyle gideceğini zannediyoruz. Cuma sabahı bu yoğunluğu göremeyeceğiz. Kısıtlamanın 17 gün değil de daha uzun süre olması gerekiyor" diye konuştu.

“3-4 gün daha zaman istiyoruz"

Vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri için birkaç gün daha seyahat izni beklediklerini ifade eden çalışan Ömer Demirkapı, “Aşırı derecede bir yoğunluk oldu. Zaten bir yoğunluk vardı fakat bu kısıtlama erken geldiği için özellikle otobüs ve hava taşımacılığında bayağı bir yoğunluk meydana geldi. Bunu aşmak için İçişleri Bakanlığımızdan en az 3-4 gün daha zaman istiyoruz. Lütfen bizim sesimize kulak verin, bizde bu insanları gidecekleri yerlere rahat rahat ulaştıralım" şeklinde konuştu.

"Bütün tedbirlere uyalım ki yaza sağlıklı bir şekilde girelim"

Salgını yenmek için uygulanan kısıtlamalara titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizen Demirkapı, "Daha önce alınan kararlar salgını nasıl aşağıya düşürdüyse bu karar da bu salgını daha aşağılara çekmek için alınmış bir karardır. Tedbirlere hep beraber uymamız lazım. Hükümetin ortaya attığı tedbirlere bizim uymamız gerekiyor. Bir sene oldu bu salgın başlayalı. Bu salgını atlatmak için hepimizin üzerine düşen görevler var, bu görevleri hep beraber yerine getirmemiz lazım. Bütün tedbirlere uyalım ki yaza sağlıklı bir şekilde girelim" ifadelerini kullandı.