Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi’nde yer alan ancak faaliyetine ara veren sektörlerden olması nedeniyle kapalı konumda olan bir kıraathanenin kepenkleri kapalı olmasına karşın içeriye girenler bulunduğunun bildirilmesi ile harekete geçen polis ekipleri, söz konusu kahvehaneye baskın düzenledi. Kıraathanede sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığını belirleyen polis kepenkleri indirilmiş vaziyette bulunan ve normal şartlarda kullanılmayan asma kata masalar konularak kumar oynandığını tespit etti.

Kumar oynayan 20 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçlaması ile toplamda 83 bin TL para cezası uygulandı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.