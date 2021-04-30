Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Motokurye M.Y'ye, ters yönden gelen R.K. yönetimindeki tır çarptı. Motosiklet sürücüsü aldığı darbe ile yola savruldu. Kaza sonraso bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahsa, amblansta müdahale edildi.
Ters yöne giren tır, motokuryeye çarptı
30.04.2021 - 19:10 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yönde seyir halinde olan tır ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Etiketler : Kocaeli,Gebze,tır,kaza,motosiklet,
786791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786791.aspx
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