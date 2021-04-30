Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Motokurye M.Y'ye, ters yönden gelen R.K. yönetimindeki tır çarptı. Motosiklet sürücüsü aldığı darbe ile yola savruldu. Kaza sonraso bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahsa, amblansta müdahale edildi. 