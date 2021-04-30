Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 1 Hudut Alayı 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolunda saat 07.30 sıralarında, karakolda görevli Piyade Astsubay Çavuş H.K. koğuşta uyuyan Piyade Uzman Onbaşı M.C.K’yı başından ateş ederek öldürdü. H.K. kendine bir el ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.