Edinilen bilgiye göre, 1 Hudut Alayı 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolunda saat 07.30 sıralarında, karakolda görevli Piyade Astsubay Çavuş H.K. koğuşta uyuyan Piyade Uzman Onbaşı M.C.K’yı başından ateş ederek öldürdü. H.K. kendine bir el ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Astsubay koğuşta dehşet saçtı: 2 ölü
30.04.2021 - 23:17 | Son Güncelleme: 30.04.2021 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te Suriye sınırında görev yapan bir astsubay arkadaşını vurduktan sonra intihar etti.
Etiketler : asker,dehşet,haberler,
786825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786825.aspx
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