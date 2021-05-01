Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 8 oldu.

Kentin her iki yakasındaki cadde ve sokaklarda normal günlerde görülen yoğunluğa rastlanmıyor. Otobüs ve metrobüs duraklarında ise az sayıda vatandaş bekliyor.

Polis ekipleri, denetim noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol ediyor. Bazı uygulama noktalarının yakınlarında zaman zaman araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.