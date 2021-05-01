Yangının ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen Cemile Yılmaz (60) ile annesi Fatma Yılmaz'ın (90) cenazeleri, incelemenin ardından yakınlarınca alınarak ilçeye bağlı Demirtaş köyüne getirildi.
Anne ile kızının cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Salih Başara, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ile vatandaşlar katıldı.
Demirtaş köyü Ahmetağası Mahallesi'nde 28 Nisan'da 3 evin kül olduğu yangında Cemile ve annesi Fatma Yılmaz hayatını kaybetmişti.