Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5007 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ç. (30) ve güvenlik görevlisi arkadaşı Cem A. (34) aralarında bilinmeyen bir konudan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadir Ç. evinden çıkardığı tüfekle Cem A.’ya 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 3 yerinden yaralanan güvenlik görevlisi kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.