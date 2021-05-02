Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) heyecanı yaşandı. Adaylar 10:15 başlayacak sınav için zamanla yarıştı. Sabahın erken saatlerinde sınav salonlarına gelen adaylar kapıların açılmasını bekledi. Uzun kuyrukların oluştuğu sınavda korona virüs tedbirlerine de uyularak adaylara dezenfektan ve maske verildi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınav salonu kapısına gele bir aday ise kimliğini düşürdüğünü fark etti. Aday kimliğini bulmak üzere salon kapısında ayrıldı. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra aday kimliğini bulup geldi. Görevlilerle bir süre dil döken aday sınav salonuna girmeyi başardı. Adayla aynı dakikalarda gelen başka bir aday ise sınava geç kaldığı için salona alınmadı. Öte yandan sınava giren adayların çanta ve otomobil anahtarını pencere önlerine bırakması dikkat çekti.