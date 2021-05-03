İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Gece boyunca trafik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürürken yüzde 8'lerde seyreden trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.
İstanbul'da haftanın ilk gününde yollar boş kaldı
03.05.2021 - 07:48 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 07:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle haftanın ilk gününde yollar boş kaldı.
Etiketler : istanbul,istanbul trafik,
787342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787342.aspx
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