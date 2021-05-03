Geçtiğimiz Perşembe günü hayata geçirilen sürekli sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için yollara koyulmasıyla İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Tuzla mevkiinde de işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Yolda uzun araç kuyruklarının olduğu gözlendi. E-5’te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
E-5’te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
03.05.2021 - 09:34 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için yola koyulmasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Tuzla mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,
787351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787351.aspx
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