Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Perşembe günü hayata geçirilen sürekli sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için yollara koyulmasıyla İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Tuzla mevkiinde de işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Yolda uzun araç kuyruklarının olduğu gözlendi. E-5’te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.