Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Fevzi Yılmaz'ı (67), yaklaşık 10 gündür görmeyen ve evden gelen kötü kokudan şüphelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Söz konusu eve giren polisler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.