Alınan bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Fevzi Yılmaz'ı (67), yaklaşık 10 gündür görmeyen ve evden gelen kötü kokudan şüphelenen komşuları, durumu polise bildirdi. Söz konusu eve giren polisler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu
03.05.2021 - 21:02 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.
Etiketler : malatya,haberler,
787511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787511.aspx
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