Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Dinar'a bağlı Çapalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yıldız (88) isimli yaşlı adam sabah saatlerinde kullandığı traktör ile evinin bahçesinden çıkmak istediği sırada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Yıldız’ın evinin duvarına çarparak durabildi. Kazada traktöründen lastiklerinden biri evin duvarının içinde kalırken, olayda Yıldız yaralandı. Aile üyelerinin haber vermesi ile Yıldız olay yerinde gelen 112 Acil servis ambulansı ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.