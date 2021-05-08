Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında Trabzon'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, otobüste yaptıkları araştırmada Afganistan uyruklu oldukları ve ellerinde sahte izin belleri bulunduğu ileri sürülen 25 göçmeni ele geçirdi. Kaçak yollarda Türkiye'ye giriş yapan Afgan uyruklu göçmenleri Van'dan Trabzon'a geldikleri oradan da yolcu otobüsüne binerek İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi. Polis Göçmen kaçakçılığından yolcu otobüsünün şoförü ile muavini gözaltına aldı. Göçmen kaçakçıları ile 25 göçmen Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.