Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi'nde Ramazan Kılıç’a ait aracın radyatör bölümüne yılan girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından girdiği yerden çıkarıldı. Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından şehir merkezinden uzak bir yerde doğaya bırakıldı.
Arabasından 2 metre yılan çıktı!
09.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Olay Konya’da meydana geldi. Otomobilin radyatör kısmına giren yılan sürücüye zor anlar yaşattı. Sonrasında itfaiye ekipleri tarafından yılan araçtan çıkarıldı.
Etiketler : yılan,konya,otomobil,
788920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/788920.aspx
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