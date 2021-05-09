Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi'nde Ramazan Kılıç’a ait aracın radyatör bölümüne yılan girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından girdiği yerden çıkarıldı. Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından şehir merkezinden uzak bir yerde doğaya bırakıldı.