Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS köprüleri, bu kez de Engelliler Haftası için renklendirildi. Köprüler, engellilerle ilgili gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulması, engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için "Farkında Olmana Engel Yok" sloganı çerçevesinde mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi. Aydınlatma sabaha kadar devam edecek.