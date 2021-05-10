Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS köprüleri, bu kez de Engelliler Haftası için renklendirildi. Köprüler, engellilerle ilgili gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulması, engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için "Farkında Olmana Engel Yok" sloganı çerçevesinde mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi. Aydınlatma sabaha kadar devam edecek.
İstanbul'da köprüler "Engelliler Haftası" için mavi oldu
10.05.2021 - 22:20 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Etiketler : FSM,Yavuz Sultan Selim köprüsü,haberler,
789162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789162.aspx
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