Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Kırım Caddesi'ndeki bir tatlıcının önünde yüzlerce kişinin kuyrukta beklemesi "tam kapanma süreci"nde tedirginlik oluşturan görüntülere sebep oldu. Ucuza tatlı alabilmek için yüzlerce kişinin akın ettiği tatlıcıda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların ikametlerine en yakın iş yerlerinde ihtiyaçlarını karşılamasına izin verilirken oluşan kuyruk hayrete düşürdü.

SIRA TARTIŞMASI YAŞANDI

Polis ekipleri, oluşan yoğunluk sebebiyle tatlıcının olduğu yere sık sık gelerek sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşletme çalışanları ise dışarıya çıkıp ellerindeki tatlının herkese yetmeyeceğini, beklemelerine gerek olmadığını belirtti. Zaman zaman sıra tartışmalarının yaşandığı kuyrukta ne sıra dağıldı, ne de sosyal mesafe korunabildi. Tatlısını aldıktan sonra kameraları gören vatandaşların çoğu ise kaçarcasına uzaklaştı.

“EVDE YAPSAK DAHA UCUZ”

Saat 9.30’dan beri sıra bekleyen vatandaşlardan Şemsettin Alçın, “Evde yapsak daha ucuza olmaz herhalde. Az önce polisler gelip mesafeyi ayarladı, ama gene de yoğunluk devam ediyor. Yarın sabah namazından sonra gelecekler insanlar varmış” dedi.

“SABAH GELİP BEKLEYENLER VAR”

Kuyruğun sonlarına doğru beklemeye devam eden Recep Gürlü ise, “Sabah 08.00’de gelip bekleyenler var. 2 kilo alabiliyor herkes. Yetişmediği için daha fazlasını vermiyorlar. Saat 10.00’da açılıyor. Ne kadar erken gelsen de kuyruğa geçip bekliyorsun. Erkenden alıp gidemiyorsun. Sabah erken açılsa bu kuyruk olmazdı belki” ifadelerini kullandı.

“2 SAATTİR BURADAYIM, 2 KİLO ALABİLDİM”

Tatlıcının önünde 2 saatlik bekleyişten sonra 2 kilo tatlı alan Ahmet Eren Özer, “Daha fazlasını vermiyorlar. Ne kadar beklersen bekle 2 kilo veriyorlar. Daha önce de buradan almıştım. Cevizli falan kalmamış ilk defa bundan aldım. Bakalım eve gidince göreceğiz beklememizin değip değmediğine. Ona göre yarın da geliriz büyük ihtimalle” dedi.

“2 TON BAKLAVA SATILDI”

Vatandaşları tatlının herkese yetmeyeceği ve beklemelerinin gereksiz olduğu konusunda sık sık uyaran işletme yetkilisi Bülent Özbay, “Sabah 10’da dükkanımızı açtık. Bugün 750 tepsiye yakın baklava vardı. Yani bugün 2 ton baklava sattık. Bugün yaklaşık 700 ile 800 kadar kişiye satış yaptık. Bayram öncesi olduğu için tepsiyle siparişlerimiz de vardı. Satışlarımız erken bitti. Urfa’dan saat 4 gibi aracımız baklava getiriyor. O saatlerde de gelip alanlar oluyor. “ ifadelerini kullandı.