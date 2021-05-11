Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mehmet ve 88 yaşındaki Gülsüm Aydın çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Yaşlı çiftin durumunun ağırlaşması sebebiyle bir hafta önce yoğun bakıma alındılar.

Bulancak Devlet Hastanesi'nde bir haftadır yoğun bakım tedavisi gören Aydın çifti, durumlarının kötüleşmesinin ardından Mehmet Aydın önceki akşam saat 20.00 sıralarında, eşi Gülsüm ise gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında hayatlarını kaybetti.

Bir gün içerisinde hayatlarını kaybeden Aydın çifti, öğle namazının ardından ilçenin Madenaltı Köyü'ndeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.