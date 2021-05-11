Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evi alevler sardı. Alevlere teslim olan evi gören mahalleli büyük panik yaşarken, bir kişi de dumandan etkilendi. Yangında doğalgaz nedeniyle küçük çaplı patlama da yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Gecekondunun alev alev yandığı anlar, civarda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.