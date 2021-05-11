Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un yaşayan Sümeyye ve Hakkı Tosun çifti, doğal yollarla geçirdiği hamilelik sürecinde 2 bebeğini kaybetmişti. Yeniden anne olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurran çift, yapılan kontrollerde doktorlarından beşiz bebek sahibi olacağı müjdesi aldı. Karnında 5 çocukla 6. ayını dolduran anne Tosun, sıkıntıların artması sonrasında Kocaeli’de tedavi gördüğü özel hastaneye başvurdu. Doktorlarının da tavsiyesi ile gebeliği sonlandırılan kadın, 920 ila bin 50 gram arasında 5 bebek dünyaya getirdi. Erken doğum sebebiyle gelişimlerini tamamlayamayan 3’ü erkek 2’si kız beşiz kardeşler, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Anne Sümeyye Tosun, “Allah iki taneden sonra 5 tane verdi. 3 erkek, 2 kız bebeğimiz oldu. İsimleri Hüseyin, Ali, Azad, Azra, Şura olacak. Hamilelik sürecim aslında çok sıkıntılı değildi Elhamdülillah, güzel geçti. Sonlara yakın biraz zorladı. Sorunsuz bir şekilde şu an iyiyim. Babamın, dedemizin, kardeşimin ismini koyduk. Mutluyuz çok şükür, inşallah bebeklerimizi de sağ salim alırız” dedi.

“Bez ve mama sponsorlarına bakarız”

Anne olamayanlara tüp bebek tedavisini öneren Sümeyye Tosun, bebeklerinin masraflarını ellerinden geldiğince karşılamaya çalışacaklarını dile getirdi. Bebeklerin masraflı olacağına değinen çiçeği burnunda anne, “Hiç düşünemedik aslında. Daha kucağımıza aladan daha bir şey anlayamadık. Allah rızkını verir. Bir sıkıntı olursa bez ve mama sponsorlarına bakarız” diye konuştu.

“Rabbim rızkına kefil”

Beşiz bebekle duyduğu mutluluğu ifade eden tersane işçisi baba Hakkı Tosun ise, “Çok şükür, rızkından yana bir kaygımız yok. Rabbim rızkına kefil nasıl olsa. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.