Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Firdevs K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Firdas K.’nın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ’da otomobil beton bariyere çarptı, ölü ve yaralılar var
11.05.2021 - 20:02 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da otomobil beton bariyerlere çarptı, feci kazada 1 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Firdevs K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler : elazığ,kaza,haberler,
789318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789318.aspx
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