Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin bugün ve bayramın birinci gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, şehit aileleri için dini bayramlarda yapılan şehitlik ziyaretlerinin önemi vurgulanarak, devletin sorumluluğunun, şehit ailelerinin bu taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek olduğu aktarıldı. Genelgeye göre, şehit aileleri, bugün ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bayram öncesinde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak. Şehit aileleri şehitliklere diledikleri zamanda gidebilecek. Şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak. Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için gerekli koordinasyon sağlanacak.