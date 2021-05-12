Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kapanma döneminde şehit aileleri, bayramda mezarlık ziyareti yapabilmeleri için muafiyet kapsamına alınmıştı. Bu muafiyet kapsamında İzmirli Çelik ailesi de 2016 yılında Diyarbakır’da şehit düşen evlatları Jandarma Kıdemli Başçavuş Halit Zilani Çelik’in mezarı başında dua etti.

100 TRİLYON DA CEZA YAZSALARDI GELİRDİM

Kadifekale Hava Şehitliği'ne oğulları ile bayramlaşmaya gelen Mesude Çelik, “Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 2016’da oğlum Diyarbakır’da şehit oldu. İki tane çocuğu vardı. Diyarbakır Sur’da olaylar karışınca çocukları İzmir’e getirdik, kendisi orada kaldı. ‘Vatan’ dedi başka bir şey demedi. Babası çocuk gibi karşısında ağladı, ‘bırak’ dedi. Bırakmadı. Babası ‘gel’ dedi, getiremedik. Şimdi hiç gelmiyor. Tam kapanma döneminde şehitlik ziyaretleri açık ama 100 trilyon da ceza yazsalardı gelirdim. Yarın da geleceğim. Canımı da versem geleceğim. 4 aydır hastanede yatıyorum. Bugün oğlumla bayramlaşmaya geldim. Yarın da hasta yatağından kalkıp geleceğim. Çok güzel mertebede ama Allah hiçbir anaya bu acıyı göstermesin. Kardeşinin saçları bir gecede bembeyaz oldu. Babası hastalandı. Üniversite okudu, askeriyeye gönderdik. Pişman değilim. 10 çocuğum olsa yine gönderirim” diye konuştu.