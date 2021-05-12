O anlar kameralara böyler yansıdı:
Kumarbazların güldüren baskınları
12.05.2021 - 21:03 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Haber Ajansı pandemi süresinde yaşanan kumarhane baskınlarında meydana gelen ilginç olaylardan oluşan bir video yayınladı. Kumarbazların ilginç kaçış teknikleri ve kendini savunma yöntemleri ise güldürdü...
O anlar kameralara böyler yansıdı:
Etiketler : kumarhane baskını,haberler,video,
789497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789497.aspx
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