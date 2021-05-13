Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ortasında 60 binlere çıkan vaka sayısı 14 Nisan’dan itibaren “kısmi kapanma”, 29 Nisan’dan beri de “tam kapanma” sayesinde 10 binli rakamlara indi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın “Bayramdan sonra 10 binlerin altını göreceğimizi okullar, kafe ve restoranların açılacağını ve sosyal hayatın yeniden başlayacağını düşünüyorum” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, vaka sayıları azaldığı için rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı. Aydın, şöyle konuştu: Eğer bayramdan sonraki pazartesi Türkiye’nin rakamları kontrol edilebilir durumlara inmez ise 19 Mayıs haftasında da kapanma olabilir. Fakat kurallara uymayı sürdürürsek vakaların bayramdan sonra 10 binlerin altına ineceğini, ondan sonra da yeni bir kapanmaya ihtiyaç duyulmayacağını düşünüyorum. Virüsle mücadelede mayıs sonu ve haziranda yüksek sayıda aşılama yapılacak. Bir buçuk ay içinde yaklaşık 40 milyona yakın insan aşılayacağız. Rakamlar düşerse hazirandan sonra çok rahatlarız. Fakat vakalar 20-30 binlere çıkarsa o zaman yaz dönemini hatta güz dönemini riske etmiş oluruz. ANKARA