Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 14'üncü gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü.

Çocuklarından ayrı Ramazan ayını bitiren aileler, bir bayramı daha buruk girdi. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak dağa götürülen oğlu Tuncay için evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, çocuğunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuğunu söyledi.

''13 BAYRAMDIR ÇOCUĞUMU GÖREMİYORUM''

Çocuğunu 13 bayramdır görmediğini ve 3 bayramdır Diyarbakır’da HDP il binası önünde evladını almak için nöbette olduğunu belirten baba Bingöl, ''Benim çocuğumu hırsız HDP kaçırıp götürdü İstanbul HDP Arnavutköy ilçe teşkilatına teslim etti. Oradan onlar tarafından dağa götürüldü. Benim 14 yaşındaki çocuğumu kaçırıp götürdüler ben 13 bayramdır çocuğumu görmüyorum." dedi.

"ALLAH DA ONLARIN CANINI YAKSIN"

"Benim şu anda içim o kadar yanıyor ki onlar nasıl benim ve bu ailelerin içini bu kadar yaktıysa Allah da onların içini yaksın." diyen baba, "Ben çocuğumu istiyorum ve benim çocuğum 14’üncü bayramda gelir onu kucaklar evime götürürüm. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan bak halimizi görüyorsun. Ben bayram günü evde değilim, HDP’nin kapısında seni bekliyorum. Nerede güvenlik güçlerini görürsen kaç gel teslim ol. Ben burada seni alamdan da ayrılmayacağım'' diyerek sözlerini noktaladı.