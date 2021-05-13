Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçmeler TOKİ Mahallesi'nde yaşayan aile, oğulları Yunus Göker'in evin bahçesinde olmadığını fark etti. Küçük çocuk, yakınları ile komşularının çevredeki aramaları sonucu Gayt Deresinde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.