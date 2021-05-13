İçmeler TOKİ Mahallesi'nde yaşayan aile, oğulları Yunus Göker'in evin bahçesinde olmadığını fark etti. Küçük çocuk, yakınları ile komşularının çevredeki aramaları sonucu Gayt Deresinde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bayram günü evlat acısı yaşadılar
13.05.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de dereye düşen 11 yaşındaki otizmli çocuk boğularak öldü. Ailesi bayram günü evlat acısı yaşadı...
Etiketler : bingöl,çocuk,boğuldu,
789655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789655.aspx
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