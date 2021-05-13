Güvercinlik mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Bunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye ekip yönelneidirlidi. Bu arada, etkili olan rüzgâr nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan yürütülen mücadeleyle kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmasına başladı. Yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bodrum'daki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
13.05.2021 - 22:07 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 22:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede korku ve panik yaşandı.
Etiketler : Güvercinlik,orman yangını,bodrum,
789679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/789679.aspx
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