Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvercinlik mevkiindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Bunu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye ekip yönelneidirlidi. Bu arada, etkili olan rüzgâr nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan yürütülen mücadeleyle kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmasına başladı. Yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.