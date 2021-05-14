Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kayseri Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaş oldukları öğrenilen; Yavuz B. ile M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü esnada M.Ş., yanında bulunan bıçak ile arkadaşı Yavuz B.'ye saldırdı.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Yavuz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri de müstakil evde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.