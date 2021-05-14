Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda ekip olay yerine gelerek yangına müdahale de bulundu. Engelli olduğu öğrenilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile yaşlı adama olduğu öğrenilen köy odası ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.



'Beni kurtarın' diye bağırdı, çocukları 'at kendini' dedi ama...

Olay yerine geldiğinde kardeşinin ölüm haberini alan ve sinir krizi geçiren Hamide Ünver'e, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Köy sakinlerinden Kemal Ünver, AA muhabirine, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş." dedi.