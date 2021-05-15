Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Vedat Ç.’nin kullandığı bir otomobil, Veysi P.’nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ticari araç takla attı. Yoldan çıkan diğer araç ise refüjdeki ağacı kökünden söküp karşı şeritteki su tahliye bölümüne girdi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

El feneri ile çocuk aradılar

Ticari araçtaki bir çocuğun araçtan fırladığı yönünde bilgi alan ekipler, uçurumda el feneri ile çocuğu aradı. Yan yatan ticari aracın altına dahi bakan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Yapılan araştırmada olay yerinde başka bir yaralı olmadığı öğrenilince ekipler rahat bir nefes aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

