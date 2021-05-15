Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) İsrail’in Ramazan ayının son günlerinde işgal altındaki Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'ndaki baskını, gerçek ve plastik mermilerle saldırılarının ardından bölgede yardım çalışması başlattı. İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle Kudüs’e uzattığı yardım eliyle Mescid-i Aksa’da nöbet tutanlara ve civardaki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram etti.

İDDEF, İsrail’in Kudüs’ün ardından Gazze’de başlattığı hava ve kara saldırılarında evleri yıkılan, korkudan evlerine giremeyen ailelerin de yardımına koştu. İDDEF’in sahadaki ekipleri yıkımın yaşandığı bölgelerde tespitlerde bulunup, aileleri ziyaret ederek gıda ve kumanya paketi dağıtımı gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bombardımanlar sonucu yaralanarak hastanelerde tedavi gören sivil halk için acil ilaç yardımında bulunuldu.

GAZZE'YE AMBULANS ULAŞTIRILIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayının çağrılarına yönelik Gazze’nin en önemli hayati ihtiyaçlarından birine de cevap vermek için harekete geçen İDDEF, ‘Gazze’ye Ambulans Ulaştırıyoruz’ kampanyasını başlattı.

İsrail’in hava ve kara operasyonları sonucunda yüzlerce Filistinli’nin şehit olduğunu ve yaralandığını belirten İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai, binlerce ailenin evini terk ettiğini söyledi. El-Raai, yaptığı açıklamada, “Gazze’de durum gittikçe kötüleşiyor. İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı nedeniyle gece hiç uyumadık. Ailemin evi de bombalandı ve yıkıldı. Binlerce aile evlerini terk etti. Rastgele bomba yağdırıyorlar. Her yere yapılan hava saldırıları ve bombardımandan dolayı insanlar caddelerde kalıyor. Yapılan hava saldırıları nedeniyle Ramazan Bayramında yüzlerce kardeşimiz şehit oldu ve yaraladı. Bayramı korku içinde geçiriyoruz. Bomba sesleri nedeniyle çocuklar ise büyük panik duyuyor. İnsanlar korku içinde yaşıyor” dedi.

"TÜRK HALKININ GÖNDERDİĞİ YARDIMLARI İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRDIĞI SIRADA ULAŞTIRDIK"

Gazze’deki hastaneye ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaştırıldığını söyleyen El-Raai, “Mübarek Ramazan ayının son günlerinden itibaren İsrail hava saldırılarıyla Gazze’ye bomba yağdırmaya başladı. İsrail saldırılarının gölgesindeki Gazze’de artan şehit ve yaralılar için İDDEF ve cömert Türk halkı Gazze’deki hastaneler için ilaç bağışladılar. Hastaneler için büyük önem taşıyan ilaç yardımlarını kardeşlerimizin kullanması için teslim ettik. Yaralı kardeşlerimize ilk müdahalenin hızlı yapılması ve hemen hastaneye ulaştırılması amacıyla ambulans alınması için bağış kampanyası başlattılar. İDDEF’in Türk halkının gönderdiği acil yardımları İsrail’in Gazze’ye saldırdığı ve yıkım bıraktığı sırada ulaştırdık. İsrail bombalarının yıktığı evlerde anne, baba ve çocuklar birlikte şehit oldu. Gazze topraklarında bizi yalnız bırakmayan gıda ve acil yardımlarını ulaştıran hayırseverlerin desteğini Allah-u Teala kabul etsin. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

İDDEF, Gazze’deki saldırılarından etkilenen ve bombalar nedeniyle yaralanan ailelere yardım kolileri ile ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmaya devam ediyor. Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.