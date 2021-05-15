Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'halk pazarı genelgesi' ile geçen hafta cumartesi günü kurulan pazarlar, bugün bir kez daha açıldı. Pazarcıların ellerinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için alınan karar, pazar esnafını sevindirdi.

Bayramın son günü kurulan semt pazarlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

"FİYATLAR GEÇEN HAFTA BİRAZ PAHALIYDI"

Salgından dolayı erken saatlerde gelmeyi tercih ettiğini belirten Mehmet Çoğun, “Domates kıvırcık bütün ihtiyaçları aldık. Salgından dolayı sakin oluyor. Başka zamanlar daha yoğun oluyor. Fiyatlar bugün normal geçen hafta biraz pahalıydı. Bazı ürünler tezgahlar arası bile fiyat farkı var. Mesela domates 8 lira aynı domates başka yerde 6 liraya satılıyor. Genelde pazardan tercih ediyoruz marketler çok pahalı oluyor” diye konuştu.

"PAZARLARIN MARKETLERDEN HİÇ FARKI YOK"

Pazarlarda da fiyatların pahalı oluşundan yakınan Selma Okar, “Kabak ve domates yarımşar kilo alabildik. Pazarlarında artık marketlerden hiç farkı yok. Market bazen daha uygun oluyor. Sabah erken geldik, bu saatlerde pek kalabalık değil” ifadelerinde bulundu.