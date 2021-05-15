Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde yaşayan vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini anladı. Ancak suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü’nü aradı

İçme suyu test edilecek

İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü. Yetkililer, köyün içme suyunun kullanılmaması için uyarılarda bulundu.

Zehirli atık atıyorlar

Su deposuna 50 metre uzaklıkta bulunan alana zehirli atık atıldığını iddia eden Nazım Yurt, “Kusma, ishal var. Böbreklerim ağrıyor. Su deposunun 50 metre üzerine zehirli atık atıyorlar. Orası çukur. Normal içme suyuna karışıyor. Şuanda en az 50 kişide var. Hastanede olan çocuklar var. Bunun önlenmesi lazım. Buraya zehirli atık atıyorlar. Biz mahkemeye verdik.” dedi.