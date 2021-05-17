Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslüman Türk komşularından etkilenerek İslamiyetle tanışan Alman vatandaşı genç kız, düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Zeynep ismini aldı.

MÜFTÜYÜ GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Gördüğü bir rüyadan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Saskia Michelle Müller, ihtida törenine katılan Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'i görünce ağlamaya başladı.

RÜYASINI ANLATTI

İslamı komşuları sayesinde daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüğünü ifade eden Müller, rüyasında bir cami ve hoca gördüğünü anlattı. Ağlamasının sebebinin de bu rüya olduğunu açıklayan Muller, "Rüyada benim yanıma gelip camiye götüren hoca gözümde canlandı ve o rüyada gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım." dedi.

SASKİA MİCHELLE'Dİ , ZEYNEP OLDU

Konuşmaların ardından müftü Güven, Müslüman olarak Zeynep adını alan genç kıza, Kur'an-ı Kerim ve ihtida belgesini verdi.