Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da uyuşturucu yapmak için Hint keneviri yetiştiren 2 kişi fotokapan tarafından görüntülenince yakayı ele verdi. Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi.



Jandarma tacirleri yakalamak için fotokapan kullandı

Hint keneviri ekimi yapıldığı duyumunun alınması üzerine ekim işlemlerini yapan tacirlerin tespiti maksadıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye fotokapan yerleştirildi. Yapılan takipte şüpheli 2 kişinin görüntüsü fotokapan tarafından görüntülenince ekipler bölgede büyük bir araştırma yaptı. Aramalarda 5 adet kova içine dikili 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.A.(39) ve M.G.(37) yakalanarak gözaltına alındı.



Fotokapan nedir?

Fotokapan, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemidir. Genellikle ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve sulak alanların yakınlarında kurulan fotokapanlar, araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırmaktadır.



Hangi amaçla kullanılmaktadır?

Hedeftürlerin çalışma alanındaki varlığının belgelenmesi. Çalışma alanında var olan türlerin yıllar itibariyle popülasyon değişiminin izlenmesi. Büyük memeli türlerinin aktivite desenlerinin ortaya konulması gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu haber sayesinde suçluların yakalanmasında da kullanıldığını öğrenmiş olduk...