Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kapanmanın ardından Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahili yerli turist akınına uğradı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Aydın, Denizli ve İzmir gibi illerin yanında Muğlalı vatandaşlar Akyaka sahilinde hem güneşin, hem de denizin keyfini çıkardı. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi’nin Akyaka Mahallesi vatandaşların akınına uğradı.

HAVA SICAKLIĞI 29 DERECE

Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk pandemi öncesi günleri aratmıyor.

'DENİZ BİRAZ SOĞUK'

Evlerde bunaldıklarını söyleyen vatandaşlar, “Bu süreçte evde sıkıldık ve çok bunaldık. Rahatlamak için Akyaka’ya geldik. Deniz biraz soğuk o kadar” dedi.