Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim vaka, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde yaşandı. Akraba olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Olay kısa sürede büyüdü, silahlar patladı. Kurşunların isabet ettiği 19 yaşındaki Ahmet Ö, İ.Ö. (39), H.Ö. (38). ve S.Ö. (27) yaralandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçleri çevrede tedbir alırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Ö, doktorların bütün çabasına rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, polis de hastanede bir gerginlik yaşanmaması için nöbet tutuyor.