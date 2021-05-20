Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ultra lüks yatlar da Bodrum’a gelmeye başladı. Yatların bazıları açığa demir atarken bazıları ise yakıt ikmali için limana yanaştı. Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine gelen “Dream” isimli ultra lüks yat için tankerlerin biri geldi biri gitti. İskelede yoğunluk yaşanırken yata yaklaşık 240 bin litre yakıt takviyesi yapıldı. Yakıtın bedeli 1 milyon 752 bin lira olduğu aktarıldı. Bu arada, çevredekiler olan biteni merakla gözlerle seyretti.

YUNANİSTAN’DAN GELDİ

Öte yandan, 1997 yılında Türkiye’de üretildiği öğrenilen 106 metre uzunluğundaki lüks yat, Atina’dan Bodrum’a geldi. Yat, Yunan asıllı bir armatöre ait. Türkiye’de Yunanistan’dan daha uygun şartlarla yakıt alabilen yata daha önceki gelişlerinde de 220 bin ile 255 bin litre arasında yakıt doldurulmuştu.

MİNİ SARAY

Yatın içerisi ise 5 yıldızlı otelden farksız. İçerisinde savuna, spa, hamam bulunurken, su sporları ürünlerini de barındırıyor. İki restoran, bir gece kulübü olan yatta, açık ve kapalı yüzme havuzu ile spor salonu da bulunuyor.