Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 dünyayı etkisine almaya, canlara kıymaya devam ediyor. Alınan her önlemin ve bu önlemlere uyum sağlamanın hayati değer taşıdığı bu günlerde, ihmalkar vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe sayıyor. Yaşanan ihmalkarlığa örnek bir olayda geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli’de meydana gerçekleşti. Bir grup genç son ses müzik eşliğinde yasağı kale almaksızın dans ederek eylendi.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra sosyal mesafe ve maske kurallarını da hiçe sayarak eğlenen gençlerin o anları vatandaşın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Öte yandan gençlerin dans ettiği anlarda çevredeki vatandaşlarında alkışlarla eşlik ettiği görüldü.