Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul sağanak yağışa adeta teslim oldu. Beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesiyle yüzde 76'ya kadar ulaşan trafik yoğunluğu sürücüleri isyan ettirdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul yağışlı ve yağmurlu havanın etkisi altında. Şiddetli biçimde devam eden yağışlı hava, İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşların yola çıkmasıyla E-5 üzerinde araçlar hareketliliğe neden oldu. Ataşehir, Kadıköy yönünde yağmurunda etkisiyle zeminin kayganlaşmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Zaman zaman duran araç trafiğinde E-5 üzerinde yoğun trafik meydana geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar üst geçitlerde hareketlilik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 12.30 sıralarında yüzde 76’yı gösterdi.