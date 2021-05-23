Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan 23 Mayıs 2021 hava durumu raporu değerlendirmesine göre, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI BATI KESİMLERDE ARTACAK

Yapılan tahminlere göre bugün hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgar genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz’de kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

7 İL İÇİN 'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji yetkilileri 7 il için turuncu uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada yağışların Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 23

İstanbul: Az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30