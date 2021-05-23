Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan dolgu alanı karavancıların adeta akınına uğradı. Pandemi nedeniyle otel veya yazlıklara gitmek istemeyen vatandaşlar, karavanlarını Mudanya ilçesinde bulunan park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor.

Deniz kenarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, günlerini evleri yerine karavanda geçirmeyi tercih ediyor. Sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne yerleştirdikleri masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

"DENİZE SIFIR BEDAVA TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

Denize sıfır tatilin çok keyifli geçtiğini söyleyen Selçuk Gündüz, "Burada devamlı kalanlar, hafta sonu gelen arkadaşlar da var. Özellikle burası hafta sonu dolup taşıyor. Dalga sesiyle uyuyup deniz sesiyle uyanıyoruz. Deniz kıyısına attığımız masalarda çayımızı yudumlayıp yemeğimizi yiyoruz, hayatın tadını çıkartıyoruz" dedi.